Forte Marmi: Comune: guasto telefonico è interruzione pubblico servizio, chiediamo danni

Il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) ha “avviato le procedure necessarie per contestare l’interruzione del servizio pubblico e per tutelare gli interessi della collettività” dopo da un mese mezzo non è stato risolto un guasto che interessa la rete telefonica dell’Amministrazione comunale e varie utenze private del territorio.

Lo rende noto lo stesso Comune di Forte dei Marmi. L’Amministrazione, si spiega in una nota, “nel corso di questo lungo periodo, ha mantenuto un confronto costante con il gestore della rete, ricevendo comunicazioni che continuano a richiamare la complessità del guasto senza tuttavia fornire indicazioni certe sui tempi di risoluzione. “Una condizione che, protratta così a lungo, sta determinando disagi sempre più gravi e diffusi, non solo per l’Amministrazione ma per l’intera comunità di Forte dei Marmi”.

Il Comune di Forte dei Marmi “sta agendo affinché vengano riconosciute le responsabilità connesse al protrarsi del disservizio e affinché siano valutati i danni che si stanno riversando sui cittadini, sulle attività economiche e sul regolare funzionamento dei servizi pubblici, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dell’ente e della popolazione”.

Parallelamente, per “garantire comunque la continuità dei servizi essenziali rivolti alla cittadinanza, il Comune ha attivato una deviazione automatica dal numero del centralino 0584-2801 verso un cellulare dedicato. Attraverso questo canale, un operatore incaricato risponde negli orari di apertura degli uffici e indirizza gli utenti ai recapiti emergenziali predisposti”.