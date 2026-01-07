Medicina: Università di Firenze vara piano di supporto per “semestre filtro”

Un piano straordinario di misure a sostegno degli studenti che, dopo aver partecipato alle prove del semestre aperto per medicina e odontoiatria, sono chiamati al recupero dei crediti o non sono in graduatoria, è stato attivato dall’Università di Firenze.

Domani, ricorda l’Ateneo di Firenze, , è prevista la pubblicazione delle graduatorie nazionali di medicina e odontoiatria sulla piattaforma Universitaly. Il piano di Unifi prevede a gennaio percorsi di 12 ore per il consolidamento delle conoscenze in chimica, biologia e fisica integrati da attività di peer tutoring con studenti senior, e l’accesso a materiali didattici su piattaforme e-learning. Per chi deve recuperare i debiti formativi fissati tre appelli (29 gennaio, 12 e 26 febbraio), uno in più rispetto alle indicazioni ministeriali. Gli studenti che sceglieranno di immatricolarsi presso altri corsi dell’Ateneo potranno inoltre contare su appelli d’esame dedicati e attività di accoglienza specifiche.

L’Ateneo di Firenze spiega di mettere a disposizione “un ampio ventaglio di misure a favore degli studenti interessati a proseguire il percorso universitario: le iscrizioni ai corsi ad accesso libero restano aperte senza oneri di mora fino al 6 marzo mentre dal 19 gennaio riapriranno i bandi per 8 corsi a numero programmato locale, tra cui biotecnologie, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, con una disponibilità di posti maggiorata del 20% rispetto alla programmazione iniziale. Per guidare ogni studente verso la scelta migliore, verrà inoltre inviato un questionario finalizzato a strutturare colloqui di orientamento personalizzati, sia individuali che di gruppo”.

“Vogliamo che gli studenti non si sentano soli in questa fase di transizione e che vivano il semestre aperto non come un traguardo mancato ma come una solida base di partenza – dichiara la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci -. In questo quadro, abbiamo pensato di riaprire i bandi di alcuni dei corsi di laurea affini per dare già da quest’anno un’ulteriore possibilità di accedere a un percorso di formazione in ambito biomedico. Il nostro Ateneo è impegnato a valorizzare il tempo e le energie che questi giovani hanno investito nello studio, offrendo loro percorsi concreti e supporto costante affinché possano proseguire il proprio cammino universitario con fiducia e nuove prospettive”