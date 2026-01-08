A Firenze dimostrazione di tiro con la balestra per i non vedenti

Una dimostrazione di tiro con la balestra rivolta a persone non vedenti e ipovedenti è in programma sabato 10 gennaio Firenze.

L’evento è promosso dall’Asd Blind Fighters e dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Firenze, con la collaborazione dell’Asd Gs Monteaperti – Gruppo Balestrieri Monteaperti 1260. La dimostrazione si svolgerà presso il Circolo ricreativo e culturale Gino Baragli, in via Antonio Cocchi 17, ed è articolata in due momenti della giornata, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, per consentire una più ampia partecipazione. L’attività sarà coordinata dal maestro Roberto Giudici, affiancato dal suo staff, che guiderà i partecipanti alla scoperta della disciplina, adattata per garantire sicurezza, autonomia e piena fruibilità anche a chi presenta disabilità visive.

“L’iniziativa – spiega il presidente della Asd Blind Fighters, Danilo Musarella – si inserisce in un percorso volto a dimostrare come anche sport storicamente legati alla vista possano essere ripensati in chiave inclusiva, favorendo l’accesso, la socialità e il benessere attraverso lo sport. L’evento si rivolge anche ai normodotati che siano interessati ad avvicinarsi a questa disciplina”