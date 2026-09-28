Pierguidi: “resistere su RSA Le Civette o non riconosco il Consiglio comunale”

Lo ha detto il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, intervenendo in Consiglio comunale. Pierguidi ha ricordato che Le Civette “devono essere riportate a quelle che erano nel 2023. L’Asl ha un’unica condizione: deve far i lavori promessi nel 2023. Si devono riportare Le Civette a 60 posti

“Se non si resiste sull’rsa Le Civette io non riconosco il Consiglio comunale, non siamo i degni eredi di coloro che ci hanno fatto prendere una medaglia d’oro” alla Resistenza, “su Le Civette dobbiamo resistere e combattere” ha dettio Pierguidi. Che ha aggiunro “non si può pensare di perdere l’unica Rsa pubblica del Quartiere 2. Ci sono operatori che sono straordinari, ci sono grosse sicurezze per le famiglie. Non è accettabile un’altra condizione”.

Pierguidi ha indicato il Gonfalone di Firenze, indicando che ha la particolarità che non ha il nome della città: “Questo perché Firenze è conosciuta in tutto il mondo, è medaglia valore per la Resistenza – ha spiegato -. Su Le Civette dobbiamo resistere e combattere. Le Civette vanno difese in tutti i modi: è una cosa storica, bella. Quando ho iniziato a fare il presidente di Quartiere c’era 60 ospiti e una scuola di danza. Se qualcuno non è d’accordo a salvare Le Civette gli facciamo sentire la voce di Firenze. Ho partecipato a Mauthausen, alla sfilata per il 70/o dalla Liberazione di quel campo”.

“irenze non ha bisogno del nome sul Gonfalone, tutti lo sanno chi siamo: è bene che lo imparino in Regione, Città metropolitana, Stato” ha concluso Pierguidi