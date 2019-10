Picchia moglie e suocera inferma, denunciato a Poggibonsi

Percosse alla moglie e anche alla suocera, una donna in sedia a rotelle: così un uomo di 63 anni, disoccupato, è stato denunciato dai carabinieri a Poggibonsi (Siena).

Ieri i militari della stazione dell’Arma, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di una querela presentata dalla moglie, un’operaia di 60 anni, hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e percosse. Secondo quanto ricostruito, il marito dal mese di agosto avrebbe maltrattato e colpito più volte la donna e la madre di questa, un’anziana di 89 anni, culminate in un’aggressione in cui dopo aver percosso e trascinato con violenza per il collo la stessa anziana, seduta sulla sedia a rotelle, picchiava e spintonava la moglie che pure tentava di ricondurlo alla calma.

Nella circostanza entrambe le donne hanno riportato lesioni e sono state curate in ospedale. L’89enne è stata poi affidata ai servizi sociali mentre alla 60enne è stato consigliato di rivolgersi a un centro antiviolenza e poi è stata temporaneamente ospitata nell’abitazione di un’amica.