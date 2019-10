Criminalità: Firenze terza in classifica Sole 24 Ore, promossa Lucca con calo illeciti

Indice di criminalità, Firenze al terzo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore. Maglia nera per reati denunciati a Milano, Rimini e alla provincia di Firenze che spicca per furti con destrezza, furti in abitazione dente per violenze sessuale. Quattro le province toscane fra le prime dieci per crimini legali agli stupefacenti con gli incrementi maggiori a Prato e Livorno. Promossa Lucca con un calo di illeciti del 14%.

Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, con un calo su base annuale del 2,4%. Continua, invece, l’esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, + 15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). A scattare questa fotografia è la classifica pubblicata dal ‘Sole 24 Ore’ che analizza la situazione nelle 107 province del nostro paese. Terza per numero di reati denunciati nel corso del 2018 è Firenze, con 6.252 denunce con una crescita del +9,5% rispetto al 2017.

Al settimo posto troviamo Prato, seguita da Livorno, entrambe con una riduzione rispettivamente del -2,6 e del -4,7%. Incremento di denunce invece a Massa Carrara che col suo + 4,9% si attesta al 19esimo posto nella classifica della criminalità che ingloba la totalità dei reati.

Venendo invece ai casi specifici la provincia di Firenze è al terzo posto per furti in abitazione con un balzo del +25% seguita in Toscana da Grosseto con + 16.5%. Risulta poi seconda per i furti con destrezza che aumentano del 18,7% e prima per riciclaggio. In questo caso il primato negativo si accompagna ad una riduzione delle denunce ogni 100 mila abitanti che calano del 7.5%.

Calo generalizzato in regione per le denunce di furti in esercizi commerciali che registrano un segno meno a Firenze, comunque al secondo posto, Pisa al quinto e Livorno al nono.

Per le rapine, Firenze si posiziona al settimo posto con +19,9% e al quinto per violenze sessuali con un aumento delle denunce di oltre il 32%. I reati legati agli stupefacenti vedono quattro province toscane nella top ten con Prato al IV posto ed un +22,7, seguita da Livorno con + 41,2, Firenze al settimo con +11% seguita da Grosseto col +10,6. Chi si chiedesse che fine ha fatto la provincia di Siena che nella classifica nazionale è al 78esimo, ebbene sono le truffe informatiche che la posizione al decimo posto con incremento del 3,1%.

La classifica generale vede infine fra le città toscane, un incremento delle denunce per reati solo ad Arezzo, che si inquadra al 60esimo posto col + 0,9%.

L’indice come ogni anno verrà utilizzato successivamente nella ‘Qualità della vita 2019’, la classifica che storicamente viene pubblicata a fine anno e che misura i livelli di benessere del territorio.