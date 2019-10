“Pepe Mujica: una vita suprema” il nuovo film di Emir Kusturica. Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 Ottobre al Cinema Odeon di Firenze. Il grande regista serbo racconta la vita e il pensiero di un grande del nostro tempo, l’ex presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica (versione originale con sottotitoli in italiano)

Presentato alla 75° Mostra del Cinema di Venezia, il film di Kusturica sull’ex presidente dell’Uruguay, esamina ciò che rende la storia di José “Pepe” Mujica diversa da qualsiasi altra: un uomo umile che è diventato presidente della sua nazione restando fedele a quello che crede e abbracciando, nello stesso tempo, il cambiamento. È la storia di un attivista politico e di un guerrigliero della sinistra latinoamericana. Orgoglioso del proprio passato, ma senza adagiarsi sugli allori, è un uomo che osa sognare un futuro migliore.

In una serie di interviste, Kusturica scava nella eredità di Mujica. Il film esplora la relazione che si forma tra Kusturica ed El Pepe, tra due spiriti affini che discutono il senso della vita da un punto di vista politico, filosofico, estetico e poetico. Mujica ricorda diversi momenti della propria vita: come è iniziato il suo attivismo politico, il tempo trascorso in prigione, fino al suo attuale ruolo di leader globale controcorrente. Con grande maestria e bellezza, Kusturica ricrea il viaggio di una vita, soffermandosi su alcuni momenti fondamentali della presidenza di Mujica.

“Realizzare un’utopia richiede un fondamentale cambio di coscienza – commenta Kusturica – Con la sua vita e l’esempio personale, José Mujica dà la speranza di poter raggiungere degli ideali. L’amore di Mujica per la vita e la natura è al centro della sua ideologia. Colpito da lui e dal suo lavoro, triste per non aver avuto un tale presidente, ho fatto questo film per celebrare virtù e utopia”.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze Biglietto: euro 10 INFO