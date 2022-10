Piaggio, crescita record negli ultimi mesi

By

Cifre record nei primi mesi dell’anno per il produttore Piaggio: ottenuti “i migliori risultati di sempre” del periodo gennaio-settembre, con ricavi consolidati pari a 1.626 milioni.

Una crescita per il gruppo Piaggio del 23,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021 e un utile netto di 70,9 milioni, pari a un aumento del 37,4%. Il margine lordo industriale è a 428,9 milioni (+17,3%), cioè il 26,4% in rapporto al fatturato.

Questo grazie anche all’ottimo andamento dei prodotti nell’area dell’Asia Pacifica. Infatti, il presidente e amministratore delegato di Piaggio, Roberto Colaninno, ha dichiaro che “nonostante il quadro macroeconomico sia ancora molto complesso, il gruppo Piaggio ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con i risultati migliori di sempre, in crescita a doppia cifra, spinti in particolar modo dalle ottime performance dell’area Apac (Asia e Pacifico), che riceverà un ulteriore impulso dal nuovo stabilimento produttivo che inaugureremo il prossimo mese in Indonesia“.

Commentando i dati record Colaninno ha aggiunto che “Abbiamo un portafoglio di marchi unici al mondo, la gamma di scooter e moto più evoluta di sempre, dotata di innovativi sistemi di sicurezza, elettronica e motorizzazioni che combinano maggiori performance a un minore impatto ambientale. Anche nell’ultimo trimestre del 2022 perseguiremo il nostro importante percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti e rafforzando l’impegno sulle tematiche Esg“, conclude il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio.