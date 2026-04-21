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Mar 21 Apr 2026
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ToscanaCronacaPerquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei Carc
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Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei Carc

By Raffaele Palumbo

Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze.

Su disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone residenti a Napoli e una a Firenze. Gli accertamenti riguardano, tra gli altri, 3 componenti della direzione del Partito dei Carc (Paolo Babini, Igor Papaleo, Marco Coppola) e un minorenne a cui gli inquirenti contestano di fare parte di un’associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico ispirata alle Brigate Rosse e alle Nuove Brigate Rosse. Contestata anche l’aggravante di avere indotto un minorenne a commettere quella tipologia di reato. A Firenze è in corso un presidio davanti alla Questura.

‘Denunciamo il tentativo di colpire il Partito dei Carc con un’evidente e provocatoria montatura giudiziaria” denunciano in una nota diffusa invitando “le organizzazioni e i partiti del movimento comunista italiano, gli organismi operai e popolari, i movimenti e le reti sociali a prendere posizione pubblicamente” contro questa azione.

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