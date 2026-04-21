Controradio Streaming
Mar 21 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaOperazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelari
ToscanaCronaca

Operazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelari

By Raffaele Palumbo
Firenze

In corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L’operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

In corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta dando esecuzione a un’ordinanza a misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori e partecipi a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze. La squadra mobile di Firenze si avvale del supporto di equipaggi dei commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, del reparto prevenzione crimine Toscana, delle unità cinofile della questura di Firenze nonché con la collaborazione di personale delle squadra mobili delle questure di Reggio Emilia e Pistoia.

Articolo precedente
Magherini: sì unanime da Consiglio per intitolargli luogo di Firenze
Articolo successivo
Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei Carc

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31559Cronaca19055Politica4273Cultura & Spettacolo3856Diritti2665Sanità2551

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI