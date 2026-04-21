Operazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelari

In corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L’operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

In corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta dando esecuzione a un’ordinanza a misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori e partecipi a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze. La squadra mobile di Firenze si avvale del supporto di equipaggi dei commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, del reparto prevenzione crimine Toscana, delle unità cinofile della questura di Firenze nonché con la collaborazione di personale delle squadra mobili delle questure di Reggio Emilia e Pistoia.