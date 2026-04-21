Magherini: sì unanime da Consiglio per intitolargli luogo di Firenze

Intitolare un luogo alla memoria di Riccardo Magherini, “preferibilmente a vocazione sportiva o un’area di socialità nel rione di borgo San Frediano” e “con una dicitura commemorativa che faccia riferimento alla tutela dei diritti umani e della dignità di ogni persona”. La mozione, presentata da Dmitrij Palagi di Sinistra progetto Comune è stata approvata dall’assemblea di Palazzo Vecchio all’unanimità, dopo un emendamento nel corso dei lavori, con 29 voti favorevoli. Un passaggio che è stato salutato da un applauso del Consiglio, “un bellissimo messaggio per Ricky”, ha chiosato Alessandro Draghi (FdI) che stava presiedendo l’aula.

La discussione dell’atto è stata anticipata dopo che l’Avvocatura dello Stato ha depositato il ricorso contro la condanna inflitta nelle scorse settimane all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la morte di Magherini, avvenuta la notte tra il 2 e 3 marzo del 2014 in borgo San Frediano durante un fermo dei carabinieri.

“L’unanimità non era scontata, in commissione non era stata raggiunta: ottenerla in aula è il risultato del lavoro comune di tutti i gruppi consiliari, che ringraziamo – ha detto Palagi – Non è un merito nostro. Abbiamo depositato l’atto e abbiamo avuto la soddisfazione di contribuire a vederlo approvato, ma la memoria di Riccardo Magherini appartiene alla sua famiglia e alla sua città. Il voto di oggi è un gesto istituzionale, doveroso. Dare un nome a un luogo non chiude nulla: chiede di continuare a tenere viva una storia”.

Per Giovanni Gandolfo (FdI) “la memoria di Riccardo Magherini, la sua famiglia e la sua città meritano di più delle pretestuose e divisive polemiche del capogruppo del Pd”, Luca Milani.

Milani che in precedenza aveva parlato di “interpretazione regressiva e in termini soppressivi” dei diritti fondamentali dell’uomo da parte del governo Meloni, si è poi detto “molto felice del voto unanime”. “Felicità” per l’unanimità da Marco Burgassi (Pd), “ci abbiamo lavorato per il rispetto della famiglia e il ricordo di Magherini, esserci riusciti è motivo di soddisfazione”. “E’ la migliore risposta che si poteva dare”, secondo Cecilia Del Re (Fd).

“Sembra il tentativo disperato di un governo che fino all’ultimo si rifiuta di riconoscere i principi a tutela dei diritti internazionali stabiliti dalla nostra Costituzione”. Così commenta l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Riccardo Magherini.

L’Avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza l’ultimo giorno utile per il ricorso. L’udienza potrebbe tenersi già a maggio.