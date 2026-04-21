Zona rossa a Massa, arrestato un 44enne per resistenza

Un 44enne italiano, residente a Massa è stato arrestato per resistenza ai carabinieri intervenuti nella zona a vigilanza rafforzata, istituita dal prefetto il 13 aprile a seguito della morte di Gabriele Bongiorni.

Un 44enne italiano, residente a Massa (Massa Carrara), è stato arrestato sabato scorso per resistenza ai carabinieri intervenuti nella zona a vigilanza rafforzata, istituita dal prefetto il 13 aprile a seguito della morte di Gabriele Bongiorni, perché, spiegano i militari, “stava compiendo atti contrari alla pubblica decenza”. L’uomo, che sarebbe stato ubriaco, “alla contestazione da parte dei militari della violazione prevista dal codice penale per lo stato di ebbrezza”, avrebbe “reagito violentemente, strappando dalle mani del carabiniere il verbale che stava redigendo, nonché minacciandoli e dandosi a precipitosa fuga. Prontamente inseguito e fermato veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Inoltre nei suoi confronti veniva adottato l’ordine di allontanamento dalla ‘zona rossa‘”. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposta per il 44enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sempre nell’ambito dei servizi di controllo delle aree sottoposte a vigilanza rafforzata, i carabinieri nei giorni scorsi, all’adozione di tre ordini di allontanamento dalle zone rosse a Massa e a Carrara.