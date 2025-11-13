Per violenza sessuale a Halloween condannato a 6 anni 8 mesi

Per la violenza sessuale ai danni di una studentessa la notte di Halloween del 2024 a Firenze, la giudice Agnese Di Girolamo ha condannato in rito abbreviato a 6 anni 8 mesi di reclusione un 28enne di origine slava da tempo residente in città.

Dovrà risarcire la vittima, 26 anni, che si era costituita parte civile con l’avvocato Carlita Del Mira; in attesa che il tribunale civile definisca l’ammontare, verserà una provvisionale di 20 mila euro.

La sera del 31 ottobre 2024, la studentessa aveva deciso di festeggiare Halloween in un locale, nel quartiere di Santa Croce, dove avrebbe incontrato il giovane aggressore. Dopo un paio di brindisi e qualche chiacchiera, secondo l’accusa, lei aveva accettato l’invito a seguirlo in un B&b. Una volta nell’appartamento, secondo la procura, la donna aveva rifiutato le sue avances. Per questo sarebbe stata schiaffeggiata, spinta sul letto e violentata. Per impedire di urlare, lui le avrebbe spinto il viso sul cuscino e puntato un cavatappi. Dopo gli abusi, la studentessa è riuscita a chiamare il 112. La polizia arrestò l’uomo con l’accusa di violenza sessuale. Ora il processo.