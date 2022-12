Pd, Nardini: Elly Schlein!? “Una grande risorsa per il nostro partito”.

Toscana, l’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini, ospite di Prima di tutto, rassegna stampa mattutina di Tv Prato, si è espressa a favore di Elly Schlein.

“Ho sentito -dice Nardini- nelle scorse ore Elly Schlein, sarò domenica a ascoltarla molto volentieri nella sua visita in Toscana. Da donna di sinistra e femminista sono molto interessata alla proposta congressuale di Schlein”.

“Credo che questo partito vada cambiato radicalmente – ha aggiunto -: dobbiamo tornare a dire parole chiare e coerenti sul lavoro e sul tema diritti sociali, oltre che sull’ecologia, che è uno dei temi su migliaia di ragazzi ragazzi ci hanno chiesto risposte. Credo che Elly sia davvero una grande risorsa per il nostro partito”.

Il sostegno anche dall’assessore Monia Monni

A sostegno di Elly Schlein non solo Nardini ma anche Monia Monni. L’assessore solo pochi giorni fa ha espresso la sua opinione tramite un post sulla sua pagina Facebook.

“Una giovane donna progressista, -scrive la Monni-, ecologista e femminista si candida alla guida del PD. Questo fatto, da solo, rappresenta qualcosa di potente e inedito, un seme che vale la pena annaffiare.”

“Qualcuno -continua il post- dice che se vince lei uscirà dal partito. Ecco, credo sarebbe bene lo facesse subito perché la nostra è una casa che nasce plurale, dove le diversità di pensiero devono confrontarsi e trovare lo spazio della sintesi, non un luogo da abitare solo se la maggioranza la pensa come te.”

“Chiunque vinca -prosegue la Monni- io non uscirò dal partito e proverò sempre a dare una mano, costruttivamente e lealmente (so che per qualcuno questa suonerà come una minaccia ??). Mi dicono “Ma in Toscana il gruppo dirigente sta tutto con Bonaccini”. L’affermazione avrebbe un senso se il congresso riguardasse solo i gruppi dirigenti, se stessimo parlando di una conta e se, per tattica, io scegliessi di posizionarmi sulla candidatura apparentemente più forte.”

“Però un congresso non è una conta -conclude nel suo post l’assessore-, riguarda tutte e tutti coloro che credono serva un partito forte e rinnovato che rappresenti le istanze dei più fragili e l’auspicio è che si riesca a pervaderlo di idee belle e coraggiose che possano portare nutrimento alle radici, in modo che il PD possa rafforzarsi e ricominciare a crescere. E a me la tattica non interessa, perché uccide il pensiero rigenerante e addomestica il cuore. E io non sono mai stata una donna addomesticabile.