Abetone: ancora incerta la data di apertura degli impianti

Pistoia, ancora incerta la data di apertura degli impianti sciistici di Abetone.

A renderlo noto il Consorzio Abetone Multipass, che riunisce le diverse società impiantistiche del comprensorio, spiegando che “la settimana era cominciata bene con un po’ di neve naturale e soprattutto un abbassamento delle temperature, che ci ha permesso di mettere in funzione i cannoni in tutto il comprensorio, anche alle quote più basse, dove vi era la maggiore necessità”.

“Ne è stata prodotta -continua- una buona quantità, ma prima di azzardare qualsiasi previsione di apertura per il fine settimana del 17 e 18 dicembre dobbiamo vedere cosa succederà oggi, con l’allerta gialla per la Toscana con previsione di abbondanti piogge proprio sulle zone appenniniche, e anche venerdì, quando sono attese ancora piogge”.

“Tutto – spiegano ancora – dipenderà dalla quantità di pioggia che cadrà e se la neve naturale e quella prodotta dai cannoni resisteranno all’acqua. Occhio anche alle temperature, perché pochi gradi di differenza basterebbero per trasformare la pioggia in neve e sarebbe quindi tutta un’altra cosa”.

“Insomma -conclude la nota-, difficile al momento fare previsioni. La volontà di aprire non appena le condizioni lo permetteranno c’è tutta da parte del Consorzio, che ha preparato con cura questa nuova stagione, la prima finalmente libera da restrizioni, così come c’è anche tanta voglia da parte degli sciatori di calzare di nuovo gli sci o la tavola da snow”.