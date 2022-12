Museo delle Cappelle Medicee: uno spettacolo dedicato alla duchessa Eleonora di Toledo

Firenze, Museo delle Cappelle Medicee, in occasione del periodo delle festività, uno spettacolo dedicato alla duchessa Eleonora di Toledo.

Sabato 17 Dicembre dalle ore 16 alle ore 17:30 si terrà un appuntamento speciale al Museo delle Cappelle Medicee. L’appuntamento intitolato “Conversazione (in)credibile con Eleonora di Toledo” è uno spettacolo scritto da Donatella Lippi, docente di Storia della medicina all’Università di Firenze e interpretato da Fabio Baronti e Silvia Vettori de La compagnia delle Seggiole.

La rappresentazione, organizzata in occasione dell’anno in cui si celebra il cinquecentenario dalla nascita di Eleonora di Toledo, sarà gratuito per tutti i visitatori muniti di biglietto di ingresso al Museo e vedrà la storia e le vicende della duchessa raccontate dalla “viva voce” della protagonista.

Il mondo di Eleonora, la sua forza e le sue debolezze, la sua femminilità, declinata nella passione per l’abbigliamento e i gioielli, la sua cultura e le sue committenze d’arte: una donna forte, di inattese capacità. Grazie agli attori della Compagnia delle Seggiole, Eleonora avrà la possibilità di raccontare il suo passato con struggimento, ma con la misura e l’equilibrio che la distanza del tempo riesce a donare.

In occasione del periodo delle festività sono inoltre in programma due aperture straordinarie e notturne, organizzate in collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana, per permettere ai visitatori di accedere a questo luogo straordinario anche in orari inconsueti.

Il 18 dicembre il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto dalle ore 8:15 alle ore 17:50 mentre il 30 dicembre e il 6 gennaio sarà aperto dalle ore 8:15 alle 22, permettendo così ai visitatori di accedere al museo statale e di poter godere di tutti i capolavori in esso contenuti.