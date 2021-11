Patron catena Runner Pizza vince bando per ruota panoramica Firenze

By

Il bando è stato vinto dallo ‘Sviluppo Pg srl’ ha come amministratore delegato l’imprenditore Tiziano Capitani, patron della catena Runner Pizza. Sarà dunque la società ad installare la ruota su cui inizialmente si ipotizzava come location piazzale Michelangelo.

Sarà la società Sviluppo Pg dunque ad installare la ruota su cui inizialmente si ipotizzava come location piazzale Michelangelo. il suo progetto è stato infatti ritenuto il migliore dalla commissione del Comune di Firenze in riferimento al bando per l’installazione di una ruota panoramica e una pista di pattinaggio alla Fortezza da Basso. ‘

Sviluppo Pg srl’ ha come amministratore delegato l’imprenditore Tiziano Capitani, patron della catena Runner Pizza.Sul nome di Capitani, un anno fa e sempre sulla ruota panoramica, ci furono polemiche da parte della Lega in Palazzo Vecchio, col capogruppo Federico Bussolin che indicò Capitani come “finanziatore della campagna elettorale del sindaco Nardella”.

Bussolin fu poi smentito dallo stesso Capitani che parlò di “illazioni”. Tornando al bando sono state due le proposte, ritenute entrambe ammissibili: spetta ora alla società scelta, appunto ‘Sviluppo Pg srl’, presentare al Comune il progetto definitivo che sarà esaminato dagli uffici competenti per le autorizzazioni e che dovrà munirsi del parere favorevole della Soprintendenza.

Il progetto presentato prevede una ruota panoramica di 55 metri e la realizzazione di una pista di pattinaggio intorno alla vasca centrale. Il diritto alla concessione del suolo pubblico riguarda il periodo dal 1 dicembre al 15 gennaio con la possibilità da parte dell’amministrazione, si legge in una nota, di rinnovare per altri due anni (ma sempre durante lo stesso periodo). L’altra proposta era stata presentata dal gruppo Moruzzi, che gestisce la piccola ruota panoramica alle Cascine.

Sulla ruota panoramica Bussolin ha annunciato di voler presentare nella prossima seduta del consiglio comunale di Firenze (lunedì 15 novembre) “una domanda di attualità per chiedere se al bando hanno partecipato finanziatori della campagna elettorale di Nardella”. Lo stesso Bussolin ha ribadito che “nessuno aveva chiesto la ruota panoramica, ma poi con testardaggine è stato fatto un bando, c’è un vincitore e va bene così. Spero però che l’amministrazione Pd metta la stessa testardaggine nel contrasto alla criminalità, visto che gli episodi di violenze in città aumentano”.