Partono i cinque nuovi crowdfunding de Il Cuore si Scioglie

‘Firenze Crowd. FondiAmo Comunità’: al via le nuove cinque campagne di crowfunding. Da domani fino al 30 novembre saranno lanciate le raccolte fondi che dureranno 40 giorni. La Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si Scioglie raddoppieranno le donazioni una volta raggiunta la metà dell’obiettivo.

Secondo quanto riporta il comunicato stampa di Fondazione CR Firenze e di Fondazione Il Cuore si Scioglie: “Un centro diurno per ragazzi con disagio economico, un mezzo per il trasporto di bimbi con disabilità, attività per bambini vittime di violenza, un ambulatorio medico gratuito per chi è in difficoltà e un’orchestra dentro le case di cura per anziani. Sono cinque i progetti che saranno protagonisti di altrettante campagne di crowdfunding all’interno di ‘Firenze Crowd. FondiAmo Comunità’. Torna l’iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze e da Fondazione Il Cuore si Scioglie, con Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd e Eppela.

Da domani al 30 novembre, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, saranno lanciate le raccolte fondi online (sulla piattaforma Eppela: https://www.eppela.com/it/mentors/firenzecrowd) di: La Melagrana Asp, Misericordia di Vinci, Unione delle pubbliche assistenze di Empoli, Auser Firenze e La Nuova Pippolese. Ci saranno 40 giorni di tempo per contribuire alle donazioni. Le campagne puntano a raggiungere la somma massima di 20 mila euro per ciascun progetto. E le donazioni valgono doppio: ogni euro donato sarà raddoppiato dalle due Fondazioni una volta raggiunta la metà dell’obiettivo (fino a un massimo 10 mila euro). ‘Firenze Crowd’ ha permesso anche alle organizzazioni partecipanti di ottenere un percorso di formazione personalizzato, realizzato dalla cooperativa Fell Crowd per potenziare i propri canali di comunicazione, sperimentare modalità di finanziamento e rafforzare le proprie capacità progettuali.

“Al fianco di Fondazione Il Cuore si Scioglie siamo pronti a lanciare questa nuova sfida di solidarietà che offre la possibilità ai cittadini di fare la propria parte per raggiungere obiettivi concreti di sostegno a importanti realtà del nostro territorio – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze –. La Fondazione CR Firenze dal 2016 sostiene anche le campagne di crowdfunding del progetto ‘Social Crowdfunders’, a dimostrazione del fatto che crediamo in questo strumento innovativo e siamo certi che anche in questa occasione la sfida sarà vinta”.

“La solidarietà di nuovo protagonista della collaborazione fra Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie – afferma Daniele Lanini, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie – i cinque progetti che partono in questi giorni coprono diverse aree di disagio. Contiamo sull’impegno dei cittadini per sostenere insieme a noi iniziative concrete, in grado di migliorare la vita delle persone in difficoltà. Lo stesso obiettivo che perseguiamo con la campagna Pensati con il cuore che si sviluppa con le associazioni del territorio e dal 2017 ha sostenuto oltre 60 raccolte fondi e altrettanti traguardi raggiunti”.

La Melagrana APS vuole realizzare il primo centro diurno per ragazzi con disagio economico e sociale sul territorio di Scandicci. Il centro accoglierà i minori che sono esposti a rischio di un abbandono educativo e che hanno bisogno di un punto di riferimento per mantenere la propria rete sociale, educativa e affettiva. Le attività educative e ludiche del centro favoriranno un inserimento positivo nel tessuto umano e sociale per questi minori e per le loro famiglie.

La Misericordia di Vinci vuole realizzare il progetto Baby Car-E, che sarà il primo ed unico mezzo attrezzato a misura di bambino sull’intero territorio Empolese Valdelsa Valdarno che permetterà il trasporto di bimbi con disabilità temporanea o permanente, che hanno difficoltà o impossibilità a camminare o che si trovano ad avere altre patologie cognitive invalidanti.

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli vogliono realizzare all’interno di Casa Matilda, la struttura di seconda accoglienza del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, attività psicoeducative per bambini vittime di violenza assistita, cioè minori che siano stati costretti ad assistere a qualsiasi forma di maltrattamento su figure di riferimento o altre figure affettivamente significative. La Casa ospiterà bambini e madri rendendoli partecipi di attività ludiche ed educative.

L’Auser Firenze si pone l’obiettivo di aprire un ambulatorio medico gratuito per persone in difficoltà e prive delle risorse necessarie per accedere a visite mediche specialistiche. L’ambulatorio sarà ospitato in alcuni locali di Montedomini e saranno presenti medici specialistici di varie discipline che verranno coinvolti tramite le collaborazioni già avviate con la Società della Salute e l’associazione ONLUS OSMA dell’Ospedale SM Annunziata.

Oltre alle visite, sarà distribuito materiale di educazione sanitaria e verranno realizzati graduali percorsi informativi-formativi e di orientamento su varie tematiche come conoscenza delle norme basilari di igiene, corretti stili di vita e conoscenza dei percorsi del sistema sanitario toscano.

La Nuova Pippolese è un’ “Orchestrina a plettro” (“poppolo” infatti è il modo popolare fiorentino di riferirsi al plettro) che, rifacendosi all’antica esperienza della Pippolese di Serpiolle, riporta alla vita i canti della tradizione fiorentina del Novecento. Con questo progetto si vuol portare l’esperienza, di sua natura fortemente intergenerazionale, all’interno delle case di cura, per rallegrare l’esistenza degli ospiti e supportare le attività rivolte agli anziani. Inoltre verrà realizzato un cd con i migliori brani del repertorio che potrà essere distribuito in vari contesti e il cui ricavato sarà utilizzato per realizzare progetti simili rivolti a persone con fragilità.