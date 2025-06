Parità genere, in Toscana crescono i luoghi lavoro certificati

Parità genere – Da febbraio 2025 sono 1.742 in Toscana i luoghi di lavoro certificati Uni/PdR 125 per la parità di genere, con un incremento dell’88,7%.

E’ quanto afferma in una nota Uni (Ente italiano di normazione), secondo cui superano i 400.000 euro i contributi diretti alla realizzazione di attività formative propedeutiche alla richiesta delle imprese della prassi Uni/PdR 125. per ridurre il divario di genere nelle realtà che hanno stabilimenti o sedi nel territorio toscano.

La certificazione volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro sarà il tema centrale della seconda tappa del roadshow itinerante di Uni ‘No Gender Gap. Uni/Pdr 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro’ a Firenze, promossa in collaborazione con la Camera di commercio e il Comitato imprenditoria femminile, in programma il prossimo 20 giugno.