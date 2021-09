Paralimpiadi, la grossetana Ambra Sabatini vince l’oro nei 100m

Paralimpiadi: “É bellissimo – aggiunge Giani – che sul podio ci siano tre atlete italiane e vedere una ragazza toscana sul gradino più alto é un’emozione straordinaria. Grazie Ambra!”

“La grossetana Ambra Sabatini è campionessa paralimpica dei 100 metri. Polverizzato il record del mondo e storica tripletta italiana con Martina Caironi argento e Monica Contraffatto bronzo. Grandissime ragazze! E che orgoglio, Ambra, averti donato quella bandiera col Pegaso solo qualche mese fa. Una vittoria così significativa che non ha nulla da invidiare a quella di Jacobs”. Sono le parole del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Tokyo, 5 medaglie a toscani, Mazzeo: “Bravissime, bravissimi!”, alla notizia dello storico podio conquistato da Sabatini alle Paralimpiadi di Tokyo. “Aspetto Ambra in Consiglio regionale – aggiunge Mazzeo – per poterla festeggiare nel modo migliore. La Toscana è orgogliosa di lei e di tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi”. Appena qualche mese fa, proprio su iniziativa del presidente, alla campionessa era stato consegnato un riconoscimento speciale nel corso di una cerimonia a palazzo del Pegaso in occasione della Festa delle Donne dell’8 marzo 2021.