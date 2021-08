Tokyo, 5 medaglie a toscani, Mazzeo: “Bravissime, bravissimi!”

Firenze, il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi in Giappone, scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook una nota con cui elogia i risultati degli atleti toscani alle olimpiadi di Tokyo.

“La ‘spedizione toscana’ alle Olimpiadi di Tokyo torna a casa da questi Giochi straordinari con 5 medaglie e il piccolo rammarico di non aver centrato una medaglia d’oro, ma a tutti i nostri 37 rappresentanti va un grandissimo applauso per il solo fatto di essere riusciti a qualificarsi per un appuntamento così importante. E la prossima tappa è già fissata: Parigi 2024! Con l’obiettivo di far volare il nostro Pegaso ancora più in alto! Intanto, ancora una volta, bravissime, bravissimi!”.

Nel post Mazzeo cita poi i medagliati “Lorenzo Zazzeri, fiorentino, argento nella staffetta del nuoto 4×100 stile libero. Diana Bacosi, da sempre residente a Cetona, argento nel tiro a volo ‘skeet. Aldo Montano, livornese, argento nella sciabola a squadre. Alice Volpi, senese, e Martina Batini, pisana, bronzo nel fioretto a squadre.

Ed infine – aggiunge -, anche se non con una medaglia, la pisana Anna Bongiorni e la colligiana Irene Siragusa che hanno ottenuto il nuovo record italiano nella 4×100 di atletica leggera”.

