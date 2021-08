Lorusso, gravi intimidazioni alla stampa a Firenze e Torino

Roma, Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale della stampa: “È chiaro il tentativo di creare un clima di intolleranza nel Paese, attraverso l’intimidazione costante nei confronti di chi fa il proprio dovere”.

“Ed è anche paradossale che chi scende in piazza per rivendicare una libertà che non esiste in Costituzione – continua Lorusso – perché stiamo parlando di una questione che attiene alla sanità pubblica, se la prenda con chi sta esercitando legittimamente la libertà di espressione, sancita dall’articolo 21 della Costituzione”.

I commenti di Raffaele Lorusso, si riferiscono alle proteste contro i giornalisti da parte dei ‘no vax’ e ‘no green pass’ e in particolare gli episodi registrati durante le manifestazioni di ieri, con insulti e slogan a Torino sotto la sede di Repubblica e della Stampa, a Firenze contro La Nazione.

“Questo dovrebbe far riflettere tutti sul fatto che forse siamo di fronte, più che a un esercizio legittimo di diritti e libertà – continua Lorusso – a fenomeni da baraccone che vogliono portare avanti tesi anti-scientifiche e che sicuramente puntano a impedire non solo all’Italia, ma anche in altri Paesi, un vero, sia pur graduale, ritorno alla normalità. Chi oggi invoca la libertà di non vaccinarsi si pone in una dimensione che va contro la scienza, il progresso e quella che dovrebbe essere la normalità della vita quotidiana”.

“Prendersela con i giornalisti che sono coloro che documentano questi fenomeni è la cosa più facile, ma dovrebbe anche spingere le autorità preposte a correre i ripari e ad assumere provvedimenti, individuando i responsabili e adottando le sanzioni previsti dalla legge. Massima solidarietà ai colleghi e l’invito a continuare a fare il loro lavoro come sempre hanno fatto, specie durante la pandemia e nel post emergenza”.