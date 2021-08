No Green Pass: “Giornalisti terroristi”

Firenze, manifestanti No Green Pass si sono ritrovati in piazza San Firenze per manifestare contro l’obbligo del green pass.

I partecipanti all’iniziativa, preavvisata alle forze dell’ordine e quindi autorizzata, hanno esibito numerosi cartelli con scritte che rivendicavano la libertà di scelta sui vaccini e la contrarietà all’uso del green pass. “La speranza è l’unica cosa più forte della paura. No green pass”, recitava uno di questi. Gli slogan ripetuti in piazza tra un intervento dei partecipanti e l’altro sono stati “Libertà” e “No green pass”.

Successivamente però i manifestanti, che stavano prendendo parte all’iniziativa No Green Pass in piazza San Firenze, si sono mossi in corteo non autorizzato con meta la sede del quotidiano La Nazione per protestare contro i giornalisti in generale contro, secondo quanto da loro stessi rivendicato, la scorretta l’informazione su green pass e vaccini.

“Giornalisti terroristi”: questo uno degli slogan urlati dai manifestanti contrari al green pass che dopo aver preso parte a un’iniziativa di protesta in piazza San Firenze, si sono mossi in corteo sui viali cittadini accusando le varie testate giornalistiche di fare un’informazione scorretta, gridando anche ‘vergogna’ e ‘venduti’.

I manifestanti, alcuni anche inginocchiandosi, hanno anche scandito il nome di Giuseppe De Donno, il medico mantovano che per primo ha sperimentato la terapia col plasma iperimmune per combattere il Covid e che si è tolto la vita il 27 luglio scorso.

La manifestazione si sarebbe svolta senza problemi per l’ordine pubblico, anche se personale della Digos ha proceduto all’identificazione di una decina di persone, individuate come coloro che hanno esortano i manifestanti a muoversi in corteo: si tratta di un gruppo diverso dai promotori dell’iniziale protesta in piazza San Firenze dove in totale, per la questura erano presenti circa 300 persone.

Dalla questura si fa sapere che l’identificazione, come nelle No Green pass: 30 identificati a Firenze, 50 a Livorno, porterà successivamente ad una denuncia per manifestazione non autorizzata.

Sempre secondo la questura, sarebbero stati circa 300, i manifestanti che hanno preso parte anche al presidio sotto la sede del quotidiano fiorentino, conclusosi intorno alle 20:15.

Alla fine della manifestazione, l’appuntamento, così è stato detto, è stato rinnovato per il prossimo sabato, nuovamente in piazza San Firenze.