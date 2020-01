Overtourism, la Sinistra in Consiglio ‘sostegno Giunta nel chiedere modifica normativa a Regione”

“Vogliamo credere all’Amministrazione quando dice di voler affrontare l’emergenza turismo e rivolgersi alla Regione Toscana per modificare la normativa sulle locazioni turistiche, per permettere ai Comune di autorizzare o meno il cambio di destinazione da residenza a locazione turistica breve. La città rischia di spaccarsi sul tema dell’overtourism, se non si governa il fenomeno e ci si limita a subirlo”, sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi.

“Il fenomeno dell’eccesso di flussi turistici e dello svuotamento di Firenze relativamente alla popolazione residente non è – sottolineano i consiglieri – da imputare ai nuclei familiari con seconde case, o a chi cerca di arrotondare il proprio stipendio. Il tema riguarda le grandi proprietà e un impianto di trasformazione del tessuto economico che regala lavoro povero e vetrine di lusso, destinato a mettere in difficoltà i ‘piccoli proprietari’ in un futuro non troppo lontano”.

Per questo Sinistra Progetto Comune ha depositato una risoluzione, a sostegno di quanto dichiarato dal Sindaco, che accoglie una proposta chiaramente portata avanti da Progetto Firenze, Sunia e Cgil.

“Impegni concreti e consequenzialità – concludono i consiglieri Palagi e Bundu – è quello chiederemo, oggi ci limitiamo a invitare il Consiglio comunale a sostenere la Giunta in questa importante istanza”.