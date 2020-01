Monopattini elettrici, novità per la circolazione

“I monopattini che rientrano nei limiti definiti dal DM 04/06/2019 – potenza nominale massima non superiore ai 500 watt – sono stati equiparati alle biciclette. Il decreto Toninelli prevedeva inizialmente che ogni Comune, entro un anno, decidesse un’ eventuale sperimentazione dei monopattini; ora invece c’è una normativa ad hoc che regolamenta la materia.”

La Città di Firenze in un comunicato stampa riporta: “In assenza di vincoli specifici ci si deve attenere a quelli previsti dal codice della strada per le biciclette. I monopattini, quindi, possono circolare nelle stesse aree dove è permesso il transito delle biciclette e devono essere dotati di regolatori di velocità per la circolazione fuori e dentro le aree pedonali.