Osmannoro: assalto al negozio con spray urticante

Rapina con uso di spray urticante ieri sera, verso le 21.30, al negozio di generi alimentari gestito da un cittadino cinese a Osmannoro (Firenze), in via dei Giunchi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri due sconosciuti con volto coperto da passamontagna hanno agito spruzzando sul viso del gestore uno spray urticante e quindi hanno portato via 200 euro in contanti dal registratore di cassa. I rapinatori poi sono scappati su un’auto nera. Sul posto i carabinieri del 112 che hanno avviato indagini per rapina.