Orbetello, Calenda fa ‘mea culpa’, la plastica non viene dalla laguna

Botta e risposta tra Calenda e il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti sulla plastica rinvenuta dal primo presso le spiagge di Ansedonia. L’Arpat, negli ultimi giorni, ha dato ragione al sindaco: si ritiene, infatti, “di poter escludere la provenienza della plastica dalle acque in uscita dalla Laguna di Orbetello”

Lo scorso 24 luglio, il segretario di Azione, Carlo Calenda, così scriveva su Twitter: Il mare davanti ad Ansedonia è pieno di plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello”.

In vacanza nella località grossetana, Calenda, sconcertato dalla quantità di plastica presente presso le spiagge di Ansedonia, ha puntato il dito contro il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, accusandolo, appunto, di gestione inappropriata della situazione.

La risposta del sindaco, che imputava la presenza della plastica a motivi non direttamente legati alla laguna, ha oggi ricevuto la conferma da parte dell’Arpat, che, in una nota, ha specificato: “Pur non potendo stabilire l’esatta origine dei rifiuti plastici, se spiaggiamento o abbandono sul litorale, si ritiene di poter escludere la provenienza della plastica dalle acque in uscita dalla Laguna di Orbetello”.

I rilievi fatti dall’Arpat nella zona che si estende dalla Feniglia, nel comune di Orbetello, e raggiunge il confine tosco-laziale, nel territorio in cui ricade il comune di Capalbio, hanno confermato, in ogni caso, la presenza di “modeste quantità di rifiuti, con una maggiore presenza in corrispondenza delle dune, che per tipologia si possono così riassumere: frammenti di sacchetti di plastica, frammenti di plastica, gomma (parti di palloncini gonfiabili), tappi di bottiglie e mozziconi di sigarette”.

In una nota diffusa dall’Agenzia, si legge: ” “L’anticipazione dei dati dell’Annuario dei dati ambientali anno 2022, relativo ai rifiuti antropici presenti sulle spiagge toscane, oggetto di monitoraggio, sono quantificabili mediamente in circa 5 oggetti per metro lineare; ogni 100 metri sono stati rilevati 503 oggetti, dato in aumento rispetto all’anno precedente”.

Immediate sono, dunque, sopraggiunte le scuse del senatore Calenda, che su Twitter ha affermato: “‘Le mie sentite scuse al sindaco di Orbetello, le plastiche non provengono dalla laguna. Ho fatto una dichiarazione su informazioni sbagliate. Allo stesso tempo però la Regione attesta un aumento delle plastiche sul litorale. Altro che alghe. Resta purtroppo da capire da dove provengano”.