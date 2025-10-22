oodal e Lo-Fi Le Fusa in concerto al Glue di Firenze

Sabato 25 ottobre i fiorentini oodal tornano al Glue per presentare il nuovo album “Vivere le vite degli altri”, uscito il 17 ottobre per la storica label Santeria Records (Audioglobe). Con loro sul palco i vincitori dell’ultima edizione del Rock Contest di Controradio i Lo-Fi Le Fusa.

I fiorentini oodal propongono un mix di elettronica, post-rock e dream pop che si intrecciano in tensioni e armonie sempre nuove. Presentano al Glue di Firenze “Vivere le vite degli altri”, il nuovo album uscito lo scorso 17 ottobre per Santeria Records; un viaggio fragile e intenso tra nostalgia, cambiamento e ricerca di sé. Il nuovo lavoro è stato registrato e mixato a Firenze al Blue Moon Studio, da Samuele Cangi e Tommaso Giuliani.

Vincitori del Rock Contest 2024 , portano dal vivo la loro miscela psych pop/rock; malinconia gioiosa, energia contagiosa e nuovi brani in lavorazione. lofi_le_fusa sono una superband fiorentina, nata dall’incontro tra membri di Malva, Oodal, Elise Duchemin, Addio Proust! e Aida., portano dal vivo la loro miscela psych pop/rock; malinconia gioiosa, energia contagiosa e nuovi brani in lavorazione.