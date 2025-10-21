Maltempo, in Toscana allerta arancione per temporali forti

Emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 otttobre su Toscana centro-occidentale e Arcipelago.

Lo rende noto il governatore Eugenio Giani spiegando c’è anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione sempre per la giornata di domani.

In particolare sono “possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm”.

In una nota diffusa poi dalla Regione si spiega che “sopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi, 21 ottobre, in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, 22 ottobre, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere. Piogge e rovesci sono previsti in mattinata sulla costa settentrionale e zone limitrofe, dove saranno più probabili e frequenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare, con minore intensità, anche il resto della regione”.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale “ha emesso pertanto, per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre, un bollettino di allerta criticità arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali, dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, compreso l’Arcipelago, e di criticità gialla sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell’Albegna”.