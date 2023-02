O:odal + Corda in concerto al Glue Firenze

Sabato 18 febbraio al Glue di Firenze doppio appuntamento con la musica dal vivo: O:odal (visti anche alla ultima edizione del Rock Contest) + Corda in concerto. A seguire dj set!

Elettronica e post-rock si fondono in un’atmosfera dream pop. Quattro elementi: Gaia Burgalassi (voce), Edoardo Martini (batteria elettronica e campionatori), Fabio Sarti (basso e synth), Antonio Bacchi (chitarra elettrica). Gli O:odal presentano in anteprima l’album ‘Due punti’, in uscita il 17 marzo per Santeria Records. Suggestioni musicali che vanno dai Verdena agli Slowdive passando per The xx e tracce di cantautorato. Così come il nome del gruppo è un termine non traducibile con una sola parola in italiano (in lingua tamil indica il gioco delle parti tra due amanti che ostentano una finta rabbia per ritrovare l’intesa amorosa) anche la musica degli oodal è difficilmente traducibile e catalogabile. Melodie e riff seducenti nascondono le “reali intenzioni” di canzoni che parlano di certezze che si sgretolano, ossessioni che intrappolano, la fine delle cose. QUI puoi riascoltare l’intervista alla band.

“Sana e sanguinaria reazione all’epoca della digitalizzazione dei sentimenti, questo nuovo progetto vede Francesco Perissi (Qube, XO) a chitarra e voce, il bassista Andrea Cuccaro (Bad Apple Sons, Verdiana Raw) e il batterista Martino Lega (Pentolino’s Orchestra, Walking the Cow) unirsi per la prima volta come trio sotto il nome di Corda, dal latino “cuori” e in italiano qualcosa a cui afferrarsi. Il risultato è una miscela di ritmi ossessivi e scariche elettriche con sonorità che derivano dal post punk e dalla sperimentazione elettronica”

