Gio 26 Feb 2026
Omicidio in uno studio di un commercialista a Livorno, fermato un uomo

By Domenico Guarino
E’ stato fermato il presunto autore dell’omicidio avvenuto in uno studio di commercialisti avvenuto questo pomeriggio in via Grande a Livorno. La vittima è un uomo di 56 anni.

Omicidio questo pomeriggio in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro della città. Da quanto appreso una persona, sulla cinquantina, sarebbe stata accoltellata a morte da un uomo poi fuggito e che alcuni testimoni descrivono come incappucciato. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari.

