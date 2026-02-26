La gentilezza come antidoto al bullismo, a Firenze ‘Be kind’

I temi del bullismo, cyberbullismo, del disagio giovanile e lo strumento della gentilezza per contrastare questi fenomeni saranno al centro della quarta edizione dell’evento nazionale ‘Be kind-Show your true colors!’, in programma il 3 marzo (dalle ore 9 alle ore 17) a Firenze.

La giornata, all’auditorium Zubin Mehta del Teatro del Maggio, è interamente rivolta agli studenti, saranno presenti 900 ragazzi da tutta Italia: tra gli ospiti Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale femminile italiana di basket e miglior coach dell’Europeo 2025, l’esperto di breakdance Mattix Bboy, l’atleta di endurance Gabriela Catta. Saranno presenti anche i doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, noti per aver prestato la voce, tra le altre, ai personaggi di Undici e Dustin Henderson nella serie ‘Stranger Things’ (Netflix).

Nel pomeriggio si terrà la premiazione del contest nazionale per le scuole ‘Show your true colors!’. Gli studenti sono stati invitati a realizzare un video artistico inedito sul tema dell’autenticità e del ‘mostrare i propri veri colori’: durante l’evento sarà proclamato il vincitore tra i cinque finalisti selezionati da una Commissione nazionale di esperti.

“La prevenzione e la sensibilizzazione sono strumenti efficaci per contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo”, spiega in una nota l’assessora all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese. “Grazie a questa iniziativa – ha sottolineato l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini – vogliamo portare tra i giovani il tema della gentilezza per poterli lasciare esprimere, come dice il titolo stesso dell’evento, il loro vero colore. La gentilezza sta anche alla base del rispetto: su questo dobbiamo spingere tanto per recuperare il senso di fiducia, di comunità e dello stare insieme