Ven 27 Feb 2026
ToscanaCronacaOmicidio in studio commercialista, fermato è ex collaboratore di giustizia
ToscanaCronaca

Omicidio in studio commercialista, fermato è ex collaboratore di giustizia

By Redazione
Livorno
foto Imagoeconomica

Sarebbe un ex collaboratore di giustizia l’uomo che è stato fermato nell’ambito delle indagini sull’omicidio dell’agente di commercio di 56 anni, ucciso con un’arma da taglio in uno studio di commercialista  a Livorno. Su cosa abbia scatenato l’aggressione tra le ipotesi una lite tra la vittima e il suo aggressore per una trattiva in corso.

E’ un agente di commercio di 56 anni, Francesco Lassi, di Pistoia, l’uomo morto  dopo essere stato colpito con un’arma da taglio in uno studio di commercialisti nella centralissima via Grande a Livorno. Ancora da ricostruire, secondo quanto appreso, la dinamica di quanto accaduto e il motivo. Da quanto appreso Lassi avrebbe avuto la disponibilità di una stanza nello studio dei commercialisti.
Lassi nel 2022 si era candidato per il Consiglio comunale di Pistoia nella lista del Movimento 5 Stelle. Lo ricorda Nicola Maglione, che a quelle elezioni era il capolista dei Pentastellati. “Era il mio migliore amico – afferma – sono sconvolto. Francesco era una bravissima persona non ho parole per esprimere quello che sto provando in questo momento. Ho saputo dei quanto è successo pochi minuti fa e non riesco a capacitarmi”.
A seguito dell’aggressione in via Grande sono arrivati polizia, sanitari, il pm Volpe, e anche la polizia municipale. Sotto il palazzo si sono radunati inoltre tanti cittadini.

Omicidio in uno studio di un commercialista a Livorno, fermato un uomo
Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio

