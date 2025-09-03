Controradio Streaming
Mer 3 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronaca🎧 Omicidio di Denisa: chiuse indagini, la procura cerca complici
ToscanaCronaca

🎧 Omicidio di Denisa: chiuse indagini, la procura cerca complici

By Redazione
donna
Logo Controradio
www.controradio.it
🎧 Omicidio di Denisa: chiuse indagini, la procura cerca complici
Loading
/

La procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini alla guardia giurata Vasile Frumuzache, romeno, 32 anni, per omicidio aggravato e distruzione del cadavere di Denisa Paun Adas, prostituta uccisa in un hotel di Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio 2025.

Dalle indagini è emerso che Frumuzache avrebbe agito in concorso con altri soggetti al momento non identificati. Il vigilante avrebbe ucciso per non subire un ricatto da 10.000 euro: secondo lui Denisa lo minacciava di dire tutto alla moglie. Una consulenza ha stabilito che Frumuzache è capace di intendere e volere.

Secondo la procura di Prato, Vasile Frumuzache uccise Denisa Paun Adas con premeditazione, anche dopo aver effettuato due sopralluoghi in via Ferrucci e nell’area adiacente al residence il 14 maggio 2025, dalle 2,31 (di notte) e dalle 22,45 in via Buontalenti, dove il giorno dell’omicidio parcheggiò la sua Golf. Sopralluoghi fatti per verificare le vie di accesso e l’eventuale presenza di flusso di clienti. Frumuzache nelle indagini ammise l’omicidio di Denisa sostenendo con gli inquirenti di aver agito da solo. Ma dalle indagini la procura pratese fa emergere che Frumuzache – dialogando con la moglie dal carcere – le avrebbe detto di aver commesso omicidi. La donna a queste parole rimase incredula. Frumuzache, come noto, ha confessato anche l’omicidio e la soppressione del cadavere di Ana Maria Andrei, un’altra prostituta romena di cui una parente denunciò la scomparsa da Montecatini Terme (Pistoia) l’1 agosto 2024 e di cui Frumuzache conservava l’auto a casa, in località Bizzarrino, vicino a Larciano (Pistoia). La procura prosegue le indagini sulla guardia giurata per verificare se abbia commesso altri omicidi oltre quelli confessati.

Articolo precedente
Fatture false, sequestro da 1,1 milioni in filiera del lusso
Articolo successivo
Rumore, nuovo regolamento Firenze a tutela ospedali e scuole

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30580Cronaca18257Politica4067Cultura & Spettacolo3805Diritti2558Sanità2517

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI