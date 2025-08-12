Prato, indagini su killer escort si allargano ad altre due scomparse

E’ quanto riporta oggi Repubblica Firenze che parla di altri due casi di donne scomparse che avrebbero insospettito gli investigatori: si tratterebbero di giovani escort di cui non si hanno più notizie.

Si allargherebbe l’inchiesta sul killer delle escort Vasile Frumuzache, la guardia giurata che ha confessato i delitti delle due giovani cittadine romene, sue connazionali, i cui resti sono stati ritrovati nel giugno scorso in un campo a ridosso di un casolare a Montecatini Terme (Pistoia). E’ quanto riporta oggi Repubblica Firenze che parla di altri due casi di donne scomparse che avrebbero insospettito gli investigatori: si tratterebbero di giovani escort di cui non si hanno più notizie.

Già dalla prima confessione, ricorda il quotidiano, il sospetto era che l’uomo potesse aver commesso altri delitti, ì oltre a quelli delle due escort di cui è reo confesso. Motivo per cui era stato disposto di setacciando le denunce e segnalazioni di scomparsa. A spingere verso l’ipotesi di una catena di delitti seriali, poi, anche i carabinieri del Reparto analisi criminologiche, che, così riporta Repubblica, hanno tracciato il profilo di Frumuzache giudicando concreta la possibilità che abbia ucciso altre volte.

La guardia giurata continua però a negare di aver fatto altre vittime: nuovamente interrogato, il 19 giugno, ha confermato quanto detto nelle precedenti confessioni, cambiando le sue dichiarazioni solo riguardo al luogo dove avrebbe decapitato Denisa: lo avrebbe fatto non nel residence a Prato dove sarebbe avvenuto l’omicidio, ma nello stesso campo in cui sono stati poi trovati i resti, servendosi di una katana. Nessuna conferma, infine, riporta sempre il quotidiano, alle prime ipotesi sulla vertebra ritrovata nello stesso terreno nel corso delle perquisizioni dei carabinieri, risultata di origine animale.