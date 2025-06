Killer di Denisa, torna pista del racket della prostituzione

Torna, come all’inizio della vicenda, la pista di un racket della prostituzione di donne romene nell’inchiesta sugli omicidi di Ana Maria Andrei e di Denisa Maria Adas.

Secondo più quotidiani la procura di Prato starebbe valutando il ruolo del reo confesso Vasile Frumuzache non solo come killer solitario, ma anche alla luce di un ruolo di esecutore degli assassinii per ordine di una banda.

La procura da giorni ipotizza l’esistenza di complici.

Quando Denisa scomparve fra il 15 e il 16 maggio e non era ancora emerso che fosse stata uccisa, la testimonianza di un’amica e il racconto della madre avevano fatto ipotizzare un sequestro di persona da parte di una gang, verosimilmente impegnata nello sfruttamento della prostituzione.