Mattarella: “Eccidio S.Anna di Stazzema è simbolo degli orrori delle guerre”

Il messaggio del capo dello stato Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario dell’eccidio di S.Anna di Stazzema.

“Oggi le guerre tornano a gettare le loro ombre spettrali, con la ferocia che la storia già ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta. L’eccidio di Stazzema, la ferita indelebile impressa nella nostra storia, rappresenta un pungolo per richiamare alla responsabilità di respingere la violenza dell’uomo contro l’uomo, per costruire convivenza, rispetto del diritto fra eguali, la centralità della persona umana e il valore della comunità in cui vive sono il lascito esigente di chi ha vissuto gli orrori e lavora per ricostruire”. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricordando che “il 12 agosto del 1944 si compì a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema un eccidio tra i più sanguinosi ed efferati della seconda guerra mondiale”.

“Ottantuno anni fa tre reparti di SS salirono a Sant’Anna – prosegue Mattarella- mentre un quarto chiudeva ogni via di fuga a valle sopra il paese di Valdicastello. I nazisti rastrellarono tutta la popolazione, uccidendo centinaia di civili con raffiche di mitra, bombe a mano e colpi di pistola”.

“Oltre cinquecento persone – donne, anziani, sfollati, tanti bambini – vennero trucidate senza alcuna pietà e molti dei loro corpi accatastati e bruciati. Uno spaventoso calvario, divenuto simbolo degli orrori delle guerre, della logica di annientamento delle SS, delle disonorevoli ed esecrabili complicità fasciste” aggiunge ancora Mattarella. “La Repubblica, continua il presidente, “riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue più profonde radici. Dall’abisso del dolore e della sofferenza la comunità di Stazzema e, con essa, l’Italia intera, hanno trovato le forze per riscattare la disumanità degli oppressori, per edificare su basi nuove la dignità delle persone, la libertà per tutti, la democrazia, la pace”.

“La memoria è la condizione che tiene unite le generazioni nel progredire dell’identità di un popolo, tiene vigili le coscienze perché violenza, odio, volontà di dominio non abbiano a prevalere”, conclude Mattarella.