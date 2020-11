Nuovo record di casi Covid-19 in Toscana

Firenze, nuovo record di casi in Toscana con 2787 nuovi contagiati, il 4,8% in più di ieri, nelle ultime 24 ore. Di fatto, spiega una nota, è risultato positivo il 27,6% delle 10.087 persone, esclusi tamponi di controllo, che sono state testate.

I decessi sono 30: 20 uomini e 10 donne con un’età media di 81,9 anni. L’età media dei 2.787 casi odierni è di circa 46 anni (il 13% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39, il 36% tra 40 e 59, il 18% tra 60 e 79, il 7% ha 80 anni o più. Salgono a 41.583 i toscani al momento malati, cresciuti del 5,4% rispetto a ieri.

La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (+70), di cui 214 in terapia intensiva (+5). Sono 37.099 (+26) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Dall’inizio della pandemia a febbraio i casi complessivamente registrati in Toscana hanno toccato quota 60.467 e sono già guariti in 17.352. I tamponi eseguiti in oltre otto mesi sono stati 1.198.493, 18.143 analizzati da ieri a cui si aggiungono 4.087 tamponi antigenici rapidi.

La Toscana si trova al momento al settimo posto in Italia come numerosità di casi. Rispetto a ieri sono cresciuti comunque anche i guariti: 614 (+3,7%). A livello territoriale i 30 decessi riguardano 13 residenti nella città metropolitana di Firenze, 2 nella provincia di Prato, 6 in quella di Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa e 2 ad Arezzo (2).