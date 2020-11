Pronto soccorso di Empoli saturo, pazienti dirottati

Empoli in provincia di Firenze, i pazienti diretti al pronto soccorso di fino alle 19 di oggi vengono dirottati alla struttura di emergenza/urgenza dell’ospedale fiorentino di Careggi.

La notizia, della saturazione del pronto soccorso, è filtrata nel primo pomeriggio in ambienti sanitari, ed è stata confermata dall’Asl Toscana centro. Secondo quanto appreso, il nosocomio empolese si è trovato oggi con circa 20 pazienti, tra cui una dozzina positivi al Covid, che non potevano essere recepiti dalla struttura sanitaria poiché i posti letto sono saturi.

Per questo motivo, le automediche e le ambulanze dell’Empolese vengono indirizzate a Firenze, mentre, in Valdelsa, la centrale operativa sta contattando anche i nosocomi delle Scotte di Siena e di Poggibonsi (Siena) per valutare trasferimenti nelle loro strutture.

Sempre secondo quanto riferito dall’Asl, si tratta della prima volta in cui avviene una situazione del genere all’ospedale empolese di San Giuseppe dove al momento si trovano oltre 100 persone ricoverate per Covid-19.