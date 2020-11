Stensen cineforum on line su Pasolini

In programma anche il film su Pasolini da giovane “In un futuro aprile”. In occasione dell’anniversario della scomparsa, un incontro sulla sua figura, allo Stensen, sabato 7 novembre

Film e cineforum on line per la Fondazione Stensen. Sabato 7 novembre alle ore 16.00, collegandosi alla pagina web www.stensen.org/attivita/incontri-online/, sarà possibile seguire l’incontro on line, in occasione dell’uscita del film sul giovane Pasolini In un futuro aprile e in occasione dei 45 anni della scomparsa di Pasolini, con Franco Zabagli, curatore dell’archivio pasoliniano presso il Gabinetto Vieusseux, e Riccardo Costantini, produttore associato, del Cinemazero di Pordenone.

La partecipazione all’incontro è gratuita e sarà possibile accedere alla diretta su Zoom dalle 15.45, fino a un massimo di 99 persone.

Il film è invece già visibile nella sala virtuale, acquistando il biglietto su www.liveticket.it/stensen. Il documentario è un ritratto del Pasolini friulano, negli anni della sua gioventù, raccontato dal cugino Nico Naldini, a sua volta scrittore e poeta.

Domenica 8 novembre, in occasione dell’European Art House Cinema Day, sempre su www.liveticket.it/stensen, il film Marie Curie, sulla fisica e chimica visionaria, che non fu d’ispirazione solo per le donne ma anche per tutta la comunità scientifica grazie a un genio raro.