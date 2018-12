Nuova rottura tubo acquedotto viale Guidoni a Firenze

In viale Guidoni, sulla tubazione Dn 300, già interessata ieri da un guasto, si è verificata una seconda rottura: lo rende noto Puliacqua spiegando che “le nostre squadre già presenti per la precedente riparazione hanno già dato inizio allo scavo per l”individuazione del tratto di condotta interessata e la successiva riparazione”.

“Il lavoro prosegue quindi su due fronti per il completamento dell’intervento sul guasto precedente e per la riparazione di questa seconda rottura nel corso della giornata di oggi”, prosegue Publiacqua precisando che “anche in questo caso l’acqua verrà chiusa nello stesso tratto di viale Guidoni (tra via Torre degli Agli e via Almerico da Schio) già interessato ieri e che non comporta gravi problemi di approvvigionamento per i cittadini, se non qualche possibile e sporadico abbassamento di pressione per le abitazioni poste più in alto e prive di autoclave”. Per quanto riguarda la viabilità, si precisa, che sono ancora vigenti le deviazioni disposte ieri dalla polizia municipale con la chiusura delle due corsie in uscita dalla città (direzione Peretola) con deviazione del traffico sul controviale con rientro su Viale Guidoni prima del sottopasso.