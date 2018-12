Neve in Toscana, codice giallo: interessate anche le province di Firenze, Prato e Pistoia

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve valido dalle ore 18 fino alla mezzanotte di mercoledì, nelle zone settentrionali delle province di Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.