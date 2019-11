Novembre, il più piovoso di sempre

Piovoso lo è sempre, ma quest’anno il mese di novembre, solo nei primi 20 giorni, è stato da record per la pioggia caduta, facendo registrare quantitativi di precipitazioni pari a tutto l’autunno. Lo fanno sapere i meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it.

“Il maltempo – spiegano – è stato assoluto protagonista di questo novembre: molte zone d’Italia hanno ricevuto il doppio se non addirittura il triplo della pioggia normale per questo periodo. Si tratta di quantitativi impressionanti che normalmente cadono durante tutta la stagione autunnale”.

Le numerose perturbazioni che hanno investito l’Italia in queste prime settimane di novembre, precisano, “hanno scaricato al suolo quantità di pioggia anomale anche per uno dei mesi più piovosi dell’anno. Ad oggi – precisano – ne sono arrivate 7 di perturbazioni, ma altre due sono in procinto di raggiungere il nostro territorio”.

I meteorologi di Meteo Expert poi ricordano che a Genova sono caduti 410 mm di pioggia, una quantità più di tre volte superiore alla media (+220%) dell’intero mese di novembre; a Milano sono caduti 258 mm, quasi il triplo del normale (+197%); a Venezia sono caduti 101 mm, il 74% in più del normale; a Roma 206 mm, il doppio del normale (+94%); a Napoli 454 mm, più del triplo (+224%) della quantità che normalmente cade a novembre.