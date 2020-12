Noi Altre – vince una giovane dello Sri Lanka

Dilini Liyanapathirana vince la prima edizione del concorso Noi Altre Da gennaio sarà possibile tesserarsi a Nosotras e ricevere in regalo il calendario 2021.

E’ dello Sri Lanka la vincitrice del concorso “Noi Altre” promosso da Nosotras Onlus per individuare l’immagine grafica per la tessera 2021 dell’associazione. Dilini Liyanapathirana è un’autodidatta: si definisce una entusiasta del colore, ed è uno dei motivi per cui il suo lavoro è stato selezionato. “Ogni momento per me può essere fonte di ispirazione – ci dice una volta venuta a sapere di essere stata scelta come la disegnatrice per la tessera del 2021 di Nosotras e per le immagini delle copertine FB della pagina social dell’Associazione – La mia creatività prende spunto dall’emotività che permea il quotidiano”.

Nosotras Onlus è una associazione interculturale di donne italiane e migranti ed ha indetto il concorso Noi Altre per la prima volta in questo inverno. “Volevamo che il 2021 iniziasse con una ventata di novità – dichiara Isabella Mancini, neo presidente di Nosotras – e con un po’ di ironia. L’immagine che il nuovo direttivo, votato in assemblea a fine ottobre, ha scelto è energica, giovane, collettiva: restituisce l’immagine di quello che siamo e che vorremmo essere. Il prossimo sarà un altro anno impegnativo per noi, così come per le altre associazioni del territorio, strette tra la voglia di dare un contributo al cambiamento e la necessità di applicare forme di contrasto alla diffusione del Covid19.”

Da gennaio 2021 sarà possibile tesserarsi a Nosotras Onlus sostenendo così i progetti dell’associazione a favore dell’empowerment femminile: una tessera base di dieci euro e una sostenitrice/tore del valore di 30 euro. E’ possibile comunque sostenere il lavoro di Nosotras con una donazione sul conto corrente di Banca Etica (reperibile dal sito web www.nosotras.it dove troverete anche dettagli sulle attività). Alle/i prime/i 20 tesserate/i in regalo il calendario 2021.