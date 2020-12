Realizza una ‘scatola di Natale’, un dono ‘gentile’ per chi è in difficoltà

Intervista di Chiara Brilli a Rita Ziliani referente della Rete di Solidarietà del Quartiere 1 che ha lanciato l’iniziativa in Toscana.

Un progetto di solidarietà partito da Milano che si sta diffondendo a macchia d’olio per dare un po’ di emozioni, coccole e gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile, ma pur sempre natalizio!

Prendi una scatola, tipo quella delle scarpe e mettici dentro 1 cosa “calda”, anche usata, naturalmente lavata e in buono stato, (guanti, sciarpa, cappellino, maglioncino, coperta, ecc.), 1 cosa golosa (caramelle, dolcetto, naturalmente incartati), 1 passatempo (libro, quaderno,rivista, parole crociate, sudoku, matite, ecc.), 1 prodotto di bellezza (mollettine, pinze, crema, bagno schiuma, shampoo, profumo, ecc.) e 1 biglietto simpatico e gentile.

Qualche precisazione:

SCATOLA DONNA/UOMO:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato e lavati

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile, nuovo e incartato

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo; vanno bene anche i campioncini

* Il Biglietto Gentile!

SCATOLA BIMBO:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato e lavati – (indicare sempre età e sesso sulla scatola)

* La Cosa Golosa: Caramelle o dolcetto (incartati) sarebbero apprezzatissimi

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc., delle mollettine o pinze per capelli.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Se vuoi, puoi fare anche una scatola mista, come preferisci!

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuro, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

DOVE CONSEGNARE LE SCATOLE:

Alla sede della RETE DI SOLIDARIETÀ – Via dell’Anguillara 2r (suonare campanello) tel. 0552767611

che provvederà a consegnarle a persone bisognose conosciute direttamente o tramite associazioni e parrocchie.

Ci sono molti altri luoghi sul territorio comunale che aderiscono al progetto e dove potere consegnare le scatole. Tutte le info QUI