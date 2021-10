No Green Pass: Nardella, fiducioso manifestazione di Firenze si svolga in modo corretto

No Green Pass: Nardella, “Spero e sono fiducioso che oggi la manifestazione si svolga in modo corretto e regolare. E mi sento di fare un appello a nome di tutta la città ai manifestanti no vax e no pass: rispettate Firenze. Fate valere le vostre ragioni, ma senza violenza né comportamenti irregolari e illegali”. Lo sottolinea il sindaco Dario Nardella, intervenendo a Controradio in occasione della manifestazione organizzata in piazza Santa Maria Novella che si sta svolgendo regolarmente senza segnalazione di problemi di ordine pubblico.

“Ho sempre detto che manifestare liberamente e democraticamente la propria opinione, anche in modo forte, è un diritto fondamentale da tutelare, sempre. Ma quando si manifesta con la violenza e fuori dai confini della legalità non ci sono spazi per qualunque tipo di tolleranza”, ribadisce tornando sul concetto espresso anche ieri. Detto questo, il primo cittadino si sofferma sulla giornata odierna in cui esordisce l’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

“E’ una giornata delicata, difficile che possiamo superare solo con il senso di responsabilità da parte di tutti”. Ci sarà “probabilmente qualche problema probabilmente nel sistema dei trasporti. Li stiamo gestendo sia sul fronte del trasporto pubblico che per gli altri settori” ma “abbisogno bisogno della pazienza di tutti i cittadini”. Nardella inoltre ringrazia i fiorentini “perché ormai siamo al 90% di vaccinati. E questo è un messaggio straordinario” da valorizzare.