No Green Pass: a Firenze centinaia in piazza Santa Maria Novella, no tensioni

No Green pass: in piazza a Firenze per dire no, cori e bandiere. Circa 400 persone si sono radunate, al momento, a Firenze in piazza Santa Maria Novella dove è in corso un presidio pacifico per dire no al certificato verde. Le interviste di Gimmy Tranquillo.

Alcune centinaia di persone, tra le quali anche molti studenti, stanno partecipando a Firenze, in piazza Santa Maria Novella, al presidio per manifestare contro l’obbligo del Green pass. Gli organizzatori della manifestazione, che in un primo momento avrebbe dovuto percorrere le vie del centro cittadino, hanno deciso di optare per un presidio statico.

I manifestanti stanno intonando cori contro la certificazione verde e gridano ‘Libertà, libertà’. Presenti numerose bandiere tricolori e anche una bandiera anarchica.

L’evento si sta svolgendo in modo pacifico.

La piazza è presidiata a ogni lato dalle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano preavvisato alla questura un corteo per le vie del centro, ma ieri sera hanno cambiato programma e consegnato un nuovo preavviso che prevede di svolgere un presidio.

Circa 500 persone sono in piazza stamani anche a Livorno per manifestare contro l’entrata in vigore del Green pass sui luoghi di lavoro. Al grido di “Libertà, libertà” scandito con l’accompagnamento di tamburi, i manifestanti No vax hanno sfilato prima sotto la prefettura e poi, sempre, in corteo sotto il Comune dietro uno striscione a caratteri rossi che recita “Giù le mani dal lavoro! No Green pass2”.

Secondo il programma previsto il corteo poi toccherà la strada dove c’è la procura, quindi il provveditorato agli studi in via Galilei per poi tornare indietro di nuovo verso la prefettura.