Nervi feat. Dente il nuovo singolo “Temporale”

“Temporale”, il nuovo singolo di Nervi insieme a Dente per Pioggia Rossa Dischi da questa settimana in programmazione su Controradio.

Dopo la struggente ballad “Tra le spine e i serpai” e il piccolo film sentimentale di “Ma si immagini se…”, il cantautore fiorentino torna con un brano intenso che celebra l’incontro creativo con Dente. I due artisti hanno lavorato insieme alla scrittura e alla musica della canzone, dando vita a un sodalizio che si è poi trasformato in una collaborazione più ampia, con Dente alla produzione dell’intero nuovo album di Nervi, in uscita a gennaio 2027.

“Da tanto volevo scrivere una ballata mediterranea che avesse un chiaro ritornello melodico, ma anche libera di struttura. Aggiunge Nervi. Ho subito pensato che Dente potesse dare qualcosa in più a questa canzone, ho lasciato una strofa libera e ho sperato che volesse scriverla lui, e anche cantarla. È da qui che è nata la nostra collaborazione”

Le voci quasi sussurrate di Nervi e Dente sono avvolte da una malinconia delicata ma intima e sofferta, frutto di una difficile presa di coscienza. Il testo infatti descrive quella costellazione di emozioni che riassumiamo nella parola Amore attraverso immagini suggestive e romantiche: il vento che accarezza, la pioggia che cade e si trasforma, il tempo che si consuma e ferisce. Ma queste fotografie poetiche ed evocative mettono a fuoco una realtà amara: esattamente come questi fenomeni naturali, l’amore non può essere fissato, immobile e predeterminato. Noi ci obblighiamo a dare un nome a tutto per vivere meglio, ma ci sono parole che non si lasciano afferrare, come: ti giuro, ti amo, mi manchi, ora basta, si, no. Non sono eterne, non sono nate per restare impresse per sempre, comandare, ferire, o decidere.Una canzone che ci prende per mano per guidarci verso l’accettazione che, proprio come un temporale, anche una relazione è irrimediabilmente mossa e condizionata da forze che non possiamo essere in grado di spiegarci e controllare del tutto.

Crediti:

Parole e Musica di Elia Rinaldi, Giuseppe Peveri

Prodotto da Dente

Missaggio e master di Mattia Cominotto

Registrata al GreenFog Studio di Genova, da Mattia Cominotto

Voci di Nervi, Dente

Chitarre di Nervi, Giulio Vannuzzi, Dente

Basso di Giulio Vannuzzi

Pianoforte di Dente

Sintetizzatori di Dente, Tommaso Brandini

Batteria di Elia Ciuffini

Percussioni di Dente, Giulio Vannuzzi