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Firenze, Studenti: un migliaio in corteo contro Valditara

By Domenico Guarino
Studenti in piazza a a Firenze
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Firenze, Studenti: un migliaio in corteo contro Valditara
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Insieme agli studenti anche un gruppo di docenti e, fra gli altri, il sindacato Cgil.

Una manifestazione con alcune centinaia di studenti medi, che nel tragitto potrebbe salire a un migliaio, si è mossa da piazza Santa Maria Novella a Firenze e contesta il ministro Giuseppe Valditara che oggi è atteso a Firenze dove si svolge anche il Festival delle Regioni. Insieme agli studenti anche un gruppo di docenti e, fra gli altri, il sindacato Cgil. Il corteo si è diretto lentamente verso San Lorenzo. Secondo quanto previsto dovrebbe raggiungere piazza Indipendenza. Al momento la manifestazione si svolge in modo ordinato. Sono scanditi slogan e cartelli per la “difesa della scuola” e di critica contro Valditara che proprio a Firenze è atteso per un intervento nel pomeriggio in un luogo ancora non precisato. Sventolate un paio di bandiere della Palestina

Il corteo  è ripartito dopo il lungo stop all’ingresso del quartiere di San Lorenzo, dove un cordone di polizia e carabinieri in abiti civili ha sventato un tentativo di sfondamento fuori dal percorso preavvisato. Dopo interlocuzioni con la Digos, i manifestanti hanno ripreso la marcia verso piazza della Stazione per dirigersi dai viali in piazza Indipendenza

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

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