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Lun 26 Ott 2026
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MusicaRock Contest 2026: 3a serata di selezione.
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Rock Contest 2026: 3a serata di selezione.

By Giuseppe Barone

Giovedì 29 ottobre, a sfidarsi sul palco del Combo Social Club (Firenze) saranno Angelica Del Nibbio, Euphonia, Didettagli, Boetti, Stoccolma, Sybilla. Ingresso gratuito, 21:30.

Mario Rossi fa rap, Jump in Trail, Mosquitos Like Helicopters, Epoca 22 hanno superato la prima fase di selezione! Giovedì 29 Ottobre, a sfidarsi sul palco del Combo Social Club (Firenze) saranno Angelica Del Nibbio, Euphonia, Didettagli, Boetti, Stoccolma, Sybilla. L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30.

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata. Guarda intanto le live session realizzate appositamente per il Rock Contest!

Ma per gli esclusi non è ancora detta l’ultima parola! Alla fine delle serate di selezione i due progetti esclusi con il massimo dei voti saranno “recuperati” accedendo alle semifinali. Guarda intanto le speciali session live realizzate per il Rock Contest!

 

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 5 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Cruz Luma, Lit Up Fuse, Fujiiro, Dalcò, Sacrifighe, Xylema

Giovedì 12 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Karlitos Denti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla

Semifinali

Venerdì 20 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 26 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

SERATA FINALE 

Domenica 6 Dicembre – TENAX (Firenze). Special guest live: LAMANTE!

Tutte le informazioni utili sono online sul sito www.rockcontest.it.
Facebook – www.facebook.com/RockContestControradio
Instagram – www.instagram.com/rockcontestcontroradio/

Ufficio Stampa GDG PRESS [email protected]

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